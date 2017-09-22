На челябинском «Меридиане» огромная пробка: перевернулась фура

В Челябинске на автодороге «Меридиан» из-за аварии образовалась огромная пробка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение автомобилей с 8 часов 15 минут парализовано на участке дороги в районе улицы Новомеханической. По сообщениям очевидцев, опубликовавших фото с места ДТП в соцсетях, водитель большегруза на большой скорости не вписался в поворот. В результате многотонный грузовик опрокинулся на бок, перекрыв сразу три полосы в обоих направлениях.

По данным полиции, пострадавших нет: виновнику аварии медицинская помощь не потребовалась.

В настоящее время на мете работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Автомобилистам советуют объезжать аварийный участок.

Челябинск, Юлия Димова

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