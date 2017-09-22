В детской поликлинике Озерска рухнула опорная стена

В Озерске детскую поликлинику закрыли после обвала несущих конструкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП в лечебном учреждении ЗАТО произошло 21 сентября. Об обрушении здания в соцсетях сообщили сотрудники производственного объединения «Маяк», чьи дети прикреплены к поликлинике.

В момент происшествия медучреждение не работало, в помещении проводился ремонт.

«Выяснилось, что строители, нанятые центральной медико-санитарной частью Озерска, не выполнили требования безопасности при выполнении работ», – написал участник сообщества «Мы с «Маяка». По мнению оперативного штаба предприятия, при разборке несущей стены рабочие не усилили плиты перекрытия.

В настоящий момент первый этаж поликлиники, где произошло обрушение опорной стены и потолочной кладки, полностью перекрыт. Городские власти совместно с представителями «Маяка» выясняют, кто и на каких условиях проводил ремонт лечебного учреждения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.09.17

На челябинском «Меридиане» огромная пробка: перевернулась фура. / 22 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Спасал Вселенную: челябинец сломал нож, убивая мать по приказу голосов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»