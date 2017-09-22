«МегаФон» стал официальным оператором «Магнитки»

«МегаФон» стал официальным мобильным оператором обладателей Кубка Гагарина из Магнитогорска.

В новом хоккейном сезоне клубу «Металлург» добавили скоростей. Связисты увеличили скорость мобильного интернета на ледовой арене в 7-10 раз. Болельщикам «Магнитки» стали доступны усовершенствованные мобильные технологии благодаря партнерству «МегаФона» и ХК «Металлург».

«МегаФон» стал официальным мобильным оператором титулованного клуба. Теперь на ледовой арене будут летать на только шайбы, но и мобильный интернет. Связисты разогнали скорость передачи данных до 130 Мбит/с – это быстрее скорости «полета» шайбы (110-120 км/ч).

«Партнерство с технологичным оператором связи «МегаФон» позволяет обеспечить участников клуба и болельщиков команды высокими скоростями в сети 4G. Домашние матчи собирают до 7500 гостей, и стабильный сигнал сети необходим болельщикам также, как победа нашей команды», – комментирует Максим Грицай, исполнительный директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург»».

Связисты фиксируют, что во время домашних матчей объем трафика, скаченного болельщиками, можно сравнить с отправкой нескольких миллионов качественных фотографий. Количество проговоренных минут в промежутках между тремя игровыми периодами сопоставимо с двумя сутками непрерывного общения.

«Наша задача – предоставить качественную связь и интернет на всей территории города. В Магнитогорске 4G работает в двух диапазонах – 1800 и 2600 МГц. Первый позволяет сигналу LTE отлично проникать в закрытые помещения, увеличивать дальность покрытия сети, охватывая пригород и автомобильные трассы. Второй диапазон обеспечивает стабильный сигнал в местах наибольшей нагрузки по интернет-трафику, а также более высокую скорость», – рассказал Игорь Остатюк, директор Челябинского отделения «МегаФона».

Помимо надежных услуг жителей Магнитогорска ждут скидки на общение. Мобильный партнер хоккейного клуба «Металлург» разработал льготный тариф «ММК» для держателей карт болельщика. За минимальную абонентскую плату оператор предложил безлимитные звонки абонентам этого тарифа, а также выгодные условия для разговоров по России и интернет-трафик без дополнительных затрат.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.09.17

Общественники: в Челябинской области срывается реализация проекта «Городская среда». / Южноуралец оговорил земляка, чтобы избавиться от штрафов. / В Челябинской области рецидивист семь лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»