Туризм как эмоция: привлечь отдыхающих в Челябинскую область помогут соседи

Челябинской области для развития внутреннего туризма необходим единый туристический продукт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодно Южный Урал посещают около 2 миллионов российских туристов и гостей из других стран. Наиболее популярными и экологически чистыми местами отдыха считаются национальные парки «Таганай», «Зюраткуль», озера Тургояк, Увильды, Иткуль.

Помимо отдыха на водоемах, походов в горы и сплавов по рекам Челябинская область также интересна промышленным туризмом, в том числе наследием семейства заводчиков Демидовых.

Стремительно развивается и событийный туризм. Масштабные мероприятия, типа Ильменского и Бажовского фестивалей из года в год собирают десятки тысяч зрителей.

Все большую популярность набирает и зимний туризм. По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, по итогам прошлого сезона Челябинская область заняла вторую строчку по количеству посетителей горнолыжных курортов, уступив лишь Красной поляне в Сочи.

Между тем, туризм на Южном Урале имеет довольно стихийный характер. По мнению чиновников, это эмоция, напрямую зависящая от погодных условий. По данным властей, в прошлом году приток составил порядка 30%, в этом году – лишь 10%. При этом чуть менее миллиона отдыхающих в год пользуются услугами гостиничных комплексов. Более 300 тысяч путешествуют дикарями, остальные снимают жилье у частников.

Для развития туризма в будущем южноуральские власти планируют создать единый туристический продукт, охватывающий не только Челябинскую область, но и соседние регионы. По мнению экспертов, данное направление очень актуально как с точки зрения перемещения потока отдыхающих, так и целостности представления об уральском регионе. К примеру, прилетев в Кольцово, отдыхающие сначала посетят ряд объектов в Свердловской области, а затем приедут в тот же Нязепетровский район, где в скором времени по примеру Серпиевского заказника планируется обустроить экологическую тропу. «Но здесь даже интерес, наверное, не в том, чтобы создавать совместный продукт, а в том, что по договоренности каждый из нас готов и будет рассказывать о туристических возможностях соседей на своей территории, – отмечает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. – То есть если мы создаем туристический информационный центр, то будем рассказывать, что можно посмотреть в Кургане, Свердловске, Ханты-Мансийске, то же самое будут делать они. Такой шаг поможет повысить туристический поток и интерес к нашему региону». Кстати, в текущем году изменилась картина въезжающих в Челябинскую область туристов. Если раньше это были жители соседних областей и республик, то сейчас Южным Уралом активно интересуется Сибирь и Центральная Россия.

Челябинск, Юлия Димова

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