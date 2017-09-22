«Кто первый встал, того и тапки»: южноуральскому бизнесу предлагают отстроить границу «Европа – Азия»

В Челябинской области планируют обустроить границу частей света.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обелиск, установленный на перевале хребта Урал-Тау между Миассом и Златоустом еще в 1987 году, не пользуется популярностью среди туристов. К такому выводу пришло министерство культуры Челябинской области в ходе работы по созданию условий и поиску объектов для привлечения инвесторов в туристическую отрасль.

«Сегодня объект «Европа – Азия» практически никак не используется, за исключением палатки с беляшами и сувенирной продукцией, – рассказывает министр культуры Алексей Бетехтин. – Мы думаем, место привлекательное, чтобы построить там гостиницу, стоянку, открыть ресторан, сделать какой-нибудь арт-объект».

В связи с тем, что М5 имеет статус федеральной автодороги, южноуральские чиновники пока не могут согласовать с Москвой выделение участка под рекреационную зону. В будущем территорию площадью два гектара планируется выставить на аукцион, а также провести конкурс оригинальных проектов для выбора инвестора. Бетехтин отметил, что сама тема «Европа – Азия» достаточно интересна для туристического бизнеса: « Как говорится, кто первый встал, того и тапки. Или кто первый сделал, к тому люди и поедут. Пока уникального объекта нет ни в Свердловской области, ни в нашей – как стелы стояли, так и стоят».

Того же мнения придерживаются и представители Центра развития туризма Челябинской области, основываясь на жалобах туристов из соседних регионов. По словам путешественников, рядом со стелой стоит мрачный дорожный знак, не позволяющий сфотографироваться на границе Европы и Азии, также не обустроена прилегающая к обелиску территория: нет туалетов, нормальной автопарковки, в том числе, через дорогу – для туристов, едущих из Челябинска.

Челябинск, Юлия Димова

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