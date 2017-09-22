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ВККС не стала назначать главу Арбитражного суда Челябинской области

ВККС не стала назначать главу Арбитражного суда Челябинской области

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела кандидатуры на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА , вопрос о назначении руководителя челябинского арбитража обсуждался на прошедшем 21 сентября заседании коллегии.

Напомним, на кресло председателя арбитража претендуют действующий глава Андрей Орлов и адвокат Михаил Котельников.

Отметим, второй кандидат на заседание высшей коллегии судей не явился, на вопросы отвечал лишь Орлов.

ВККС озвучила конкурсанту поступившую жалобу на несправедливое распределение премий в Арбитражном суде Челябинской области, на что тот заявил, что нагрузка на судей равномерна, а выдача премий справедлива.

Также сомнения в кандидатуре Орлова у коллегии появились после изучении статистики дел, разрешаемых самим председателем.

К примеру, в 2013 году таковых было всего три, а в 2014 – ни одного. «Ответчик» пытался оправдаться некими «процессуальными затруднениями», возникшими в работе вследствие перехода в областной арбитраж из суда кассации. Ко всему прочему, Орлов сообщил, что занимался работой председателя, в частности, рассматривал заявления об ускорении дел.

«А что у вас было как у председателя, стройкой занимались? Или огромное число обобщений было?» – цитирует членов ВККС портал Право.ру.

Затем выяснилось, что накануне ВККС получила еще одну жалобу на Орлова (ее содержание не оглашалось). Обсуждать ее на прошедшем заседании не стали. Вопрос о назначении председателя суд отложили.

Напомним, конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Челябинской области был объявлен в апреле текущего года. Андрей Орлов проработал на посту председателя 6 лет. Срок его полномочий истекает в следующем месяце.

Челябинск, Юлия Димова

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