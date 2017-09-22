ВККС не стала назначать главу Арбитражного суда Челябинской области

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела кандидатуры на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о назначении руководителя челябинского арбитража обсуждался на прошедшем 21 сентября заседании коллегии.

Напомним, на кресло председателя арбитража претендуют действующий глава Андрей Орлов и адвокат Михаил Котельников.

Отметим, второй кандидат на заседание высшей коллегии судей не явился, на вопросы отвечал лишь Орлов.

ВККС озвучила конкурсанту поступившую жалобу на несправедливое распределение премий в Арбитражном суде Челябинской области, на что тот заявил, что нагрузка на судей равномерна, а выдача премий справедлива.

Также сомнения в кандидатуре Орлова у коллегии появились после изучении статистики дел, разрешаемых самим председателем.

К примеру, в 2013 году таковых было всего три, а в 2014 – ни одного. «Ответчик» пытался оправдаться некими «процессуальными затруднениями», возникшими в работе вследствие перехода в областной арбитраж из суда кассации. Ко всему прочему, Орлов сообщил, что занимался работой председателя, в частности, рассматривал заявления об ускорении дел.

«А что у вас было как у председателя, стройкой занимались? Или огромное число обобщений было?» – цитирует членов ВККС портал Право.ру.

Затем выяснилось, что накануне ВККС получила еще одну жалобу на Орлова (ее содержание не оглашалось). Обсуждать ее на прошедшем заседании не стали. Вопрос о назначении председателя суд отложили.

Напомним, конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Челябинской области был объявлен в апреле текущего года. Андрей Орлов проработал на посту председателя 6 лет. Срок его полномочий истекает в следующем месяце.

Челябинск, Юлия Димова

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