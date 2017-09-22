Ни угроз, ни обрушений: руководство медсанчасти Озерска отрицает ЧП в детской поликлинике

Руководство центральной медсанчасти №71 Озерска опровергло информацию об обвале несущих конструкций в одном из корпусов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», об инциденте, произошедшем накануне в здании детской поликлиники №2, рассказали сотрудники ПО «Маяк», чьи дети прикреплены к данному лечебному учреждению.

Авторы сообщения также опубликовали в соцсетях фотографии разрушенной опорной стены и потолочных перекрытий. Кроме того, установлено, что в результате происшествия пострадавших нет: в момент обрушения поликлиника была закрыта на ремонт.

Как отмечают очевидцы, обвал в поликлинике произошел из-за несоблюдения требований безопасности. По одной из версий, при разборе несущей стены строители не усилили плиты перекрытия.

К расследованию инцидента в поликлинике подключились городские власти. Совместно с оперативным штабом ПО «Маяк» чиновники пообещали разузнать, кто и на каких условиях занимался ремонтом здания.

Вскоре выяснилось, что сторонних подрядчиков никто не привлекал. Демонтажом конструкций занималась строительная бригада медсанчасти.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе федерального медико-биологического агентства ЦМСЧ №71, в связи с проведением ремонтных работ по программе «Бережливая поликлиника» 18 сентября текущего года был закрыт 1 этаж детской поликлиники по улице Победы. Еще до начала демонтажа было проведено обследование конструкций. Эксперты обнаружили провисание потолочных перекрытий, что в любой момент могло привести к обрушению в помещении справочной. «Было принято решение о демонтаже конструкций перекрытия и стены справочной 1 этажа, – добавляют в медсанчасти. – Обрушения стены и плит не было. Угрозы обрушения 2 и 3 этажа здания также нет».

Челябинск, Юлия Димова

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