Коммунальщицу Златоуста, убившую тополем старушку, ограничили в свободе

Сотрудницу муниципального учреждения Златоуста наказали за гибель горожанки.

Как уже сообщал РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказалась специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Отметим, в обязанности женщины среди прочего входили вопросы организации валки и подрезки деревьев.

В суде установлено, что еще в апреле прошлого года она получила письмо от начальника территориального отдела по району Металлургического завода о необходимости включения в план работ по спилу ветхо-аварийных деревьев на 2016 год тополей, расположенных возле дома №41 по улице Карла Маркса.

По версии следователей, сотрудница даже не выехала по указанному адресу, чтобы осмотреть деревья, и никаких работ по обрезке не организовала. Днем 14 июля с одного из тополей сорвалась ветка и упала на проходившую по улице старушку. От полученных травм уже на следующий день пострадавшая скончалась в больнице.

Как сообщила РИА «Новый День» помощник председателя Златоустовского горсуда Гульфира Крылова, подсудимая вину в предъявленном ей обвинении не признала, заявив, что надлежащим образом исполняла свои должностные обязанности. Женщина настаивала, что выезжала на место для обследования деревьев, однако опасных веток там не обнаружила, а значит, предвидеть случившееся не могла.

Затем сотрудница муниципального учреждения и вовсе разоткровенничалась, сообщив, что включение злополучного дерева в план-график не предотвратило бы ЧП. Поскольку финансирование мероприятий по спилу ограничено, в план включается значительно меньшее число деревьев, чем это необходимо, заявила обвиняемая. Более того, подрезку и спил зеленых насаждений сотрудники управления ЖКХ, как правило, проводят после осеннего листопада.

При назначении наказания суд учел положительные характеристики обвиняемой, а также совершение преступления впервые вследствие случайного стечения обстоятельств. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности, приговорив ее к 1 году ограничения свободы. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в 10-дневный срок.

Челябинск, Юлия Димова

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