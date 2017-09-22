В Челябинске уволили водителя, не выпускавшего ребенка из маршрутки

Челябинский водитель маршрутки лишился работы после инцидента со школьницей.

Как уже сообщал РИА «Новый День», инцидент произошел 20 сентября в маршрутном такси №72 «ЧМК – Железнодорожный вокзал».

По словам очевидцев, водитель сначала обругал 7-летнюю девочку, когда та не успела передать за проезд в переполненной людьми маршрутке, а затем и вовсе стал угрожать, что не выпустить ни ее, ни других пассажиров. После этого остановился на остановке, но двери не открывал. Простояв так несколько минут, водитель поехал дальше, однако со злости сильно разгонялся, а потом резко тормозил, вспоминают пассажиры.

Произошедший в маршрутке инцидент заинтересовал городское управление транспорта. Частного перевозчика вызвали в администрацию города, где он пообещал решить вопрос с неадекватным водителем и провести инструктаж для других подчиненных.

Кроме того, соответствующее обращение чиновники направили челябинскому прокурору.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, по фактам оскорблений в адрес ребенка и других пассажиров организована проверка. Если жалобы на водителя подтвердятся, на него заведут административное дело по части 5.61 КоАП. Отметим, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

«Организация пассажирских перевозок и культура поведения водителей маршрутных такси находятся в пределах полномочий органов исполнительной власти, а также транспортных компаний. После случившегося водитель маршрутного такси уволен», – сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Челябинск, Юлия Димова

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