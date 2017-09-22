Зальет и подморозит: южноуральцев ждет промозглый уикенд

В Челябинской области ожидается очередное похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в грядущие выходные синоптики обещают южноуральцам переменную облачность, в большинстве районов пройдут небольшие дожди, на севере области – до умеренных.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу в горах и низинах ожидаются заморозки до -4 градусов. Днем по области +6, +11 градусов. Ветер северного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

«До массового подключения жилого сектора к теплу гражданам следует быть особенно бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. В жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы (электроплиты, обогреватели, кипятильники и т.д.). Это же требование в равной степени относится и к печному отоплению», – предупреждают представители МЧС России по Челябинской области.

Слишком большая нагрузка на электросеть, когда одновременно включены несколько мощных бытовых приборов, может привести к замыканию электропроводки, а затем и к пожару.

Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать рост числа ДТП.

Отдыхающим на природе следует учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня. Любителям рыбалки советуют не выходить на водоёмы в ветреную погоду, а также в темное время суток.

«Из общих правил для всех ситуаций – не злоупотребляйте алкоголем и ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей малолетнего возраста без присмотра», – говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Челябинск, Юлия Димова

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