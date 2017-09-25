На Южном Урале свыше 11 тысячам школьников грозит наркомания

В Челябинской области тысячи школьников склонны к употреблению наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, результаты социально-психологического тестирования подростков с целью раннего выявления предрасположенности к наркомании на прошедшем сегодня заседании антинаркотической комиссии представила замруководителя южноуральского министерства образования Елена Зайко.

По данным чиновницы, в прошлом учебном году тестирование прошли более 108,5 тысяч учащихся 5-11 классов из 674 образовательных учреждений области.

По итогам обследования в группе риска по возможности потребления наркотиков оказались 10,2% опрошенных – это свыше 11 тысяч школьников.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективным направлением в рамках профилактики наркомании является формирование среди учащихся мотивации к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

Члены антинаркотической комиссии поручили главам муниципальных образований региона максимально использовать возможности имеющихся в муниципалитетах физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для вовлечения несовершеннолетних в занятия спортом.

Также решено активизировать работу управляющих компаний и собственников зданий, на стенах которых размещены объявления о продаже синтетических наркотиков.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.09.17

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