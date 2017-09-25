На трассе М5 под Чебаркулем столкнулись две легковушки, трое погибли

В Чебаркульском районе в лобовом столкновении легковушек погибли три человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, авария произошла сегодня в 8:20 на 1813 километре автодороги «Челябинск – Москва» в районе села Травники.

По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» при обгоне врезался во встречный ВАЗ-2110. В результате аварии водители обоих легковушек, а также пассажирка «Калины» от полученных травм скончались на месте. Еще одна женщина, в момент столкновения находившаяся в салоне «десятки», в тяжелом состоянии госпитализирована.

Отметим, через некоторое время после смертельной аварии на том же участке произошел еще один дорожный инцидент, на этот раз с участием большегруза. По данным очевидцев, водитель автомобиля Scania затормозил, увидев впереди попавшие в ДТП легковушки. А следовавший за ним микроавтобус Ford, не выдержав дистанцию, на полном ходу врезался в грузовик. По данным полиции, в результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По фактам случившегося проводятся расследования.

Челябинск, Юлия Димова

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