Заморозки на Южном Урале продлятся до 28 сентября

До середины недели на Южном Урале прогнозируются заморозки. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 26-28 сентября в отдельных районах Челябинской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до -2,-4 градусов Цельсия. Кроме того, во вторник и четверг в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в связи с чем возрастает опасность гололедных явлений и чрезвычайных ситуаций на дорогах. Днем по области в целом воздух будет прогреваться до +9 градусов. Однако в четверг температура понизится до +5, +7. В Челябинске в следующие два дня ожидается +5, +8 градусов. В четверг – +3, +5.

Челябинск, Виктор Елисеев

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