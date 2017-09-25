Понедельник, 25 сентября 2017, 15:27 мск

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Челябинск

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Присяжные признали виновными двух братьев, убивших знакомого буксировочным крюком

Присяжные признали виновными двух братьев, убивших знакомого буксировочным крюком

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве посетителя бара.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинского облсуда, двум братьям 21 и 23 лет инкриминируется часть 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Преступление произошло 13 ноября прошлого года в Еманжелинске. В помещении развлекательного заведения между пьяным жителем и его знакомым произошел конфликт. Мужчина решил расправиться с обидчиком, о чем сообщил подъехавшему к нему брату. Спустя некоторое время родственники предложили клиенту бара увезти его домой, затем усадили подпитого горожанина в машину и вывезли в безлюдное место. Там сообщники набросились на пассажира, не менее 30 раз ударив его по голове буксировочным крюком и добив ножом, а затем скрылись.

«Присяжные заседатели единогласно признали братьев виновными в убийстве, кроме того, по мнению коллегии, подсудимые не заслуживают снисхождения», – отметили в суде.

В ближайшее время состоится обсуждение вердикта по данному делу, и судья вынесет окончательное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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