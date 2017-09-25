Присяжные признали виновными двух братьев, убивших знакомого буксировочным крюком

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу об убийстве посетителя бара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, двум братьям 21 и 23 лет инкриминируется часть 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Преступление произошло 13 ноября прошлого года в Еманжелинске. В помещении развлекательного заведения между пьяным жителем и его знакомым произошел конфликт. Мужчина решил расправиться с обидчиком, о чем сообщил подъехавшему к нему брату. Спустя некоторое время родственники предложили клиенту бара увезти его домой, затем усадили подпитого горожанина в машину и вывезли в безлюдное место. Там сообщники набросились на пассажира, не менее 30 раз ударив его по голове буксировочным крюком и добив ножом, а затем скрылись.

«Присяжные заседатели единогласно признали братьев виновными в убийстве, кроме того, по мнению коллегии, подсудимые не заслуживают снисхождения», – отметили в суде.

В ближайшее время состоится обсуждение вердикта по данному делу, и судья вынесет окончательное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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