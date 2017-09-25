Бар на колесах: на Южном Урале водитель маршрутки продавал пассажирам паленую водку

В Брединском районе водителя автобуса задержали с контрафактным алкоголем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД России по Брединскому району, инцидент произошел в минувшую пятницу. 240 литров алкоголя без маркировки полицейские обнаружили в салоне маршрутного ПАЗа на трассе Кизильское – Мариинское.

По предварительным данным, 58-летнего маршрутчика задержали после поступившего сообщения о торговле спиртным в автобусе. Контрафактную водку изъяли и направили на экспертизу.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 171.3 УК РФ – «Производство, закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа алкоголя без лицензии». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 миллионов рублей, а также принудительные работы либо реальное лишение свободы сроком до 3 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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