Аферист, обокравший три десятка стариков под видом полицейского, отправится в колонию

Челябинский областной суд оставил в силе приговор телефонному мошеннику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в период с марта по сентябрь 2016 года аферист звонил на телефон пожилым челябинцам и представлялся сотрудником полиции. Мужчина сообщал, что родственникам пенсионеров необходима срочная помощь. Рассказ сводился к тому, что их сын либо внук попал в аварию с пострадавшим, либо совершил иное преступление, и чтобы избежать уголовной ответственности, им необходимо от 4 тысяч до 50 тысяч рублей. Наивные горожане, пытаясь спасти близких, переводили аферисту деньги, после чего тот переставал выходить на связь.

Впоследствии мужчину задержали и предъявили ему обвинения в 38 эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба. Отметим, лишь 4 стариков отказались «помогать» родственникам денежной компенсацией. Тракторозаводский районный суд приговорил мужчину к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Осужденный, посчитав наказание слишком суровым, подал жалобу в областной суд. Рассмотрев апелляцию, вышестоящий суд согласился с доводами прокурора и оставил ранее принятое решение без изменения.

Челябинск, Юлия Димова

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