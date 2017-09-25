«Выворотило обшивку под сиденьем»: в южноуральском автобусе прогремел взрыв

Жители Трехгорного сообщают о взрыве в салоне рейсового автобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожное происшествие случилось в конце минувшей недели на трассе недалеко от Усть-Катава. «В 7:35 в автобусе Вязовая – Трехгорный произошел взрыв, – написал очевидец в соцсетях. – Повалил черный дым, автобус заполнило пылью и грязью, выворотило обшивку сиденья, рядом стоящие люди испытали нервное потрясение».

Известно, что в момент происшествия в салоне автобуса находились дети школьного возраста, а также детсадовцы. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Обсуждая происшествие, южноуральцы предположили, что у автобуса на ходу лопнуло колесо. Эту информацию вскоре подтвердил и директор ОАО «АТП» Николай Найденов, сообщив, что после случившегося всех пассажиров доставили в город на другом автобусе.

«На ПСЗ в прошлом году подобное случалось с автобусом», – напомнил местный житель в группе «Подслушано Трехгорный». «Причем месяц назад не доезжая контрольно-пропускного пункта такой же случай был, только без дыма и тоже автобус Трехгорный –Вязовая», – добавила еще одна горожанка.

Другие принялись перечислять аналогичные случаи с участием общественного транспорта, когда у «скотовозов» выпадали на ходу стекла и проваливался пол.

«Вопрос остается открытым, как такую технику выпускают в рейс?», – резюмирует автор сообщения, но так и не получает вразумительного ответа.

Челябинск, Юлия Димова

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