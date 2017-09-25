ЧП в Бродокалмаке: в многоквартирном доме обрушилась крыша

В Красноармейском районе семью с детьми едва не придавило потолком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в двухэтажном доме села Бродокалмак.

Жильцы квартиры, где произошло обрушение, в момент ЧП находились в соседней комнате.

Услышав подозрительный треск, хозяин жилища вывел маленьких детей на улицу, следом из квартиры выбежала его супруга.

По словам хозяйки, на аварийное состояние крыши дома, относящегося к муниципальному жилфонду, они неоднократно жаловались в различные инстанции. В 2013 году кровлю обследовала специальная комиссия, жильцам дома пообещали сделать ремонт, однако к работам так и не приступили. В администрации поселка местным жителям сообщили, что денег на ремонт дома нет, сообщает «Первый областной». После обрушения семья с детьми была вынуждена переехать к знакомым. Что делать с дырявой крышей, ни собственники, ни жильцы дома пока не знают. В администрации поселения на замену кровли готовы выделить лишь 50 тысяч рублей. При этом общую стоимость работ уже оценили в полмиллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.09.17

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