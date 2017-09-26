Челябинка скончалась в роддоме после кесарева сечения

Жительница Челябинска погибла в больнице, родив двойню.

Как передает корреспондент «Новый День», трагедия произошла в родильном доме ОКБ №3 21 сентября.

Известно, что у 40-летней пациентки в последнем триместре беременности стали сильно отекать ноги. Врачи платной клиники, где наблюдалась челябинка, направили ее на роды в больницу. Однако там, по словам родственников, женщине назначили операцию лишь на 36 неделе беременности.

19 сентября челябинке сделали кесарево сечение, на свет появились мальчик и девочка. Сама роженица оказалась в реанимации. По предварительным данным, в первые сутки после родов у женщины развилось внутриматочное кровотечение.

В минувший четверг родственникам позвонили из роддома и сообщили, что пациентка в критическом состоянии. По данным медиков, у женщины один за другим начали отказывать органы. В тот же день мать двойняшек скончалась.

Накануне супруг погибшей обратился с заявлением в Следственный комитет. В настоящий момент по факту гибели роженицы проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям врачей, принимавших у пациентки роды.

Челябинск, Юлия Димова

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