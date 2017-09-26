В челябинских скверах запретили строить кафе

В зеленых зонах Челябинска запретили строить заведения общепита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки в правила землепользования и застройки в черте города на прошедшем сегодня заседании приняли челябинские депутаты.

Изменения предполагают абсолютный запрет на строительство в границах природно-рекреационных зон, к коим относятся скверы Челябинска. Исключение составляют тропиночная сеть и объекты инфраструктуры. По мнению городских властей, данное решение поможет сохранить немногочисленные зеленые насаждения в городе.

По данным председателя Челябинской городской Думы Станислава Мошарова, до вступления поправок в силу челябинские коммерсанты могли спокойно поставить в скверах павильоны с фаст-фудом и другие коммерческие объекты. В ближайшее время будут проведены публичные слушания, где зеленые «островки» с согласия жителей отнесут к зонам, где запрещено любое строительство.

Отметим, поправки в нормативный акт вступят в силу с 1 января 2018 года. «Ближайшие три месяца необходимы в качестве переходного периода для тех, кто уже зашел на объект по старым правилам», – добавили в гордуме.

Челябинск, Юлия Димова

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