Эксперты предложили оцифровать качество жизни на Южном Урале

Ключевым показателем Стратегии -2035 в Челябинской области экономисты предложили сделать индекс развития человеческого потенциала.

Завершен аналитический этап работы над стратегией, его результаты находятся на проверке в министерстве экономического развития Челябинской области. На их основе рабочей группой было сформулировано видение приоритетов и целей стратегии, а также сценарии изменения ключевых показателей социально-экономического развития региона. Свое видение приоритетов и целей подготовили органы исполнительной власти региона.

«Мы с коллегами из региональных органов исполнительной власти выработали свое видение того, как должны звучать приоритеты, цели и задачи Стратегии – 2035, – отметил министр экономического развития области Сергей Смольников. – Губернатор Борис Дубровский в качестве главного приоритета стратегии поставил человека и качество жизни населения региона. Каждое министерство подготовило формулировки целей и задач, и мы свели их в общую картину. Таким образом, приоритеты у нас сформулированы по функциональному принципу. Всего приоритетов получилось довольно много – 26. Среди них есть как приоритеты самого верхнего уровня: качество жизни населения,– так и довольно частные вещи, например, переход на партнерскую модель в контрольно-надзорной деятельности».

Главные меры, которые, по мнению министерства экономического развития области, должны быть предприняты в ближайшие 18 лет:

Первый приоритет – это развитие новых направлений высокотехнологичной обрабатывающей промышленности. Под таковыми в первую очередь мы понимаем новые материалы, аэрокосмические технологии и мирный атом.

Второй приоритет – это встраивание предприятий ОПК в цепочки производства гражданской продукции, превращение этого сектора в полноценный драйвер инновационного развития региона. В этом направлении большую роль должны сыграть и ЗАТО.

Третий приоритет – это повышение конкурентоспособности сельского хозяйства.

Четвертый приоритет – это развитие инновационных продуктов в сфере информационных технологий как в экономике (робототехника, интернет вещей), так и в госсекторе.

Пятый приоритет – снижение негативного влияния хозяйствующих субъектов на окружающую среду и состояние здоровья населения,

Шестой приоритет – остальные неденежные аспекты качества жизни, то есть социальная сфера и инфраструктура. «Почему этот приоритет не первый? Потому что от первых четырех зависит, сколько ресурсов мы сможем направить на решение социальных задач», – отметил Сергей Смольников.

И седьмой, в части территориального развития, приоритет – это агломерации: Большой Урал, Челябинская, Магнитогорская и Горный Урал.

«Стратегические цели, по нашему общему убеждению, должны быть сформулированы в формате SMART, то есть быть конкретными, измеримыми, актуальными, реалистичными и определенными во времени. Соответственно, и ключевой приоритет стратегии – качество жизни в регионе – должен быть оцифрован. На роль этого ключевого показателя предложен показатель Индекса Развития Человеческого Потенциала территории (ИРЧП), который уже много лет считается ООН для стран и в России – для регионов. Показатель состоит из трех факторов: уровень благосостояния, ожидаемая продолжительность жизни и уровень образованности. Эти три фактора мы предлагаем рассматривать как измеримые параметры трех стратегических целей», – подытожила предложения рабочей экспертов по приоритетам и целям стратегии кандидат экономических наук Анастасия Кузьминова.

Эксперты выделили наиболее значимые проекты, которые должны быть заложены в Стратегии-2035. Все они ориентированы на повышение конкурентоспособности региона как места для ведения бизнеса и для жизни.

Во-первых, это «Выгодная энергия». С одной стороны, опросы предпринимателей показывают, что фактор высокой стоимости подключения и использования энергоресурсов отмечается как наиболее весомый сдерживающий развитие бизнеса фактор. С другой стороны, в ходе анализа социально-экономического развития региона за прошедшие 10 лет определено, что Челябинская область входит в пятерку регионов с наиболее высоким уровнем рентабельности отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды, несмотря на то, что регион не производит энергию на гидроэлектростанциях или АЭС. Бизнес в регионе должен получить конкурентоспособные условия доступа к энергоресурсам, не менее, а лучше – более выгодные, чем в соседних регионах.

Во-вторых, это «Чистый воздух». Этот фактор является первым приоритетом для населения при оценке направлений улучшения качества жизни.

В-третьих, это «Рабочие кадры мирового уровня». Уже сейчас региональные инновационные предприятия испытывают дефицит специалистов рабочих профессий и вынуждены нести дополнительные издержки на их подготовку. Необходимы действия как в направлении повышения престижа рабочих профессий, так и в создании современной образовательной инфраструктуры.

В-четвертых, это «Агроэкспорт». За прошедшие годы регион вошел в число лидеров РФ по объемам производства мяса. Область уже экспортирует продукты питания. Для дальнейшего роста в сельском хозяйстве нужны рынки сбыта. Если помочь производителям решить эту задачу – это обеспечит рост и в смежных отраслях.

Добавим, на сегодняшний день в рамках разработки Стратегии-2035 завершен анализ развития региона в период с 2005 по 2017 годы, необходимый для оценки складывающихся тенденций. Проведены опросы общественного мнения, в которых приняли участие более 200 предприятий и 3,5 тысячи региональных экспертов из разных сфер, завершается интервьюирование лиц, принимающих решения, – руководства региона, крупных предприятий, общественных объединений. Идет активная работа по определению приоритетов и сценариев развития.

Напомним, обязанность регионов по разработке документов долгосрочного планирования определена в федеральном законе № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в законе Челябинской области № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области». Стратегия развития Челябинской области до 2035 года будет в обязательном порядке учитывать приоритеты аналогичного документа, который в настоящее время разрабатывается на уровне Российской Федерации и будет утвержден на период до 2035 года.

Задача по формированию проекта Стратегии развития Челябинской области до 2035 года была сформулирована главой региона Борисом Дубровским в ежегодном послании Законодательному собранию в марте 2017 года. Важной частью документа станет раздел о рациональном природопользовании и экологической безопасности, который будет включен в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина по итогам состоявшегося в декабре 2016 года заседания Государственного совета «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

Согласно распоряжению губернатора, проект Стратегии должен быть разработан до конца 2017 года, затем документ пройдет обязательную процедуру общественного обсуждения и согласования, в окончательном варианте Стратегия должна быть утверждена к концу 2018 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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