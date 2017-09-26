В Челябинске из градостроительных правил вычеркнули уплотнительную застройку

В Челябинске приняли предельные параметры застройки жилых зон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки города, утвержденные в 2012 году, был рассмотрен на очередном заседании городской Думы.

По данным замглавы администрации по вопросам градостроительства Владимира Слободского, изменения необходимы для приведения документа в соответствии с градостроительным кодексом РФ в части установления минимальных и максимальных размеров участков для строительства, количества этажей, высоты зданий, а также процента застройки участков.

Так, по новым правилам, устанавливаются предельные показатели застройки для всех территориальных зон, что, по мнению депутатов, в принципе должно исключить уплотнительную застройку на территории Челябинска. «Параметры приняты таким образом, что в уже действующей застройке воткнуть просто так здание не получится», – сообщил председатель городской Думы Станислав Мошаров. Парламентарий отметил, что отныне все решения будут приниматься лишь после согласия местных жителей путем проведения публичных слушаний.

Отметим, общественные обсуждения по вопросам уплотнительной застройки челябинских микрорайонов проводились и ранее, однако в реальности данная процедура носит лишь формальный характер. Подтверждение тому утвержденный вопреки воле жителей проект уплотнительной застройки в микрорайоне Парковый-2.

Напомним, в мае застройщик ООО АПРИ «Флай Плэнинг» вынес на общественное рассмотрение план застройки второй очереди, предполагающий строительство многоквартирных домов на месте дошкольных учреждений, детских площадок и подземных парковок. Пришедшие на публичные слушания жители Паркового-2 высказали свои претензии по поводу застройки, в результате комиссия по землепользованию городской Думы отправила проект на доработку. Однако впоследствии отредактированный документ вновь поступил на рассмотрение главе администрации Челябинска. В итоге Евгений Тефтелев одобрил проект застройки микрорайона.

Челябинск, Юлия Димова

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