Жительница Сатки пожаловалась в УФАС на рекламу фильма «Матильда»

Жительница Челябинской области упрекнула рекламу фильма «Матильда» в недостоверности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, с заявлением о нарушении рекламного законодательства обратилась жительница Сатки. Женщина пояснила, что на киноафишах города в преддверии показа фильма «Матильда» изложена недостоверная информация.

Реклама гласит, что картина – главный исторический блокбастер года, основанный на реальных событиях, в котором раскрываются тайны дома Романовых и последнего русского царя.

Между тем, заявительница, опираясь на исследования историков, настаивает на грубых расхождениях описанных в фильме событий, образов персонажей и их высказываний с документированными историческими свидетельствами. Данное предположение основано, в том числе, на результатах изучения официальных трейлеров к фильму.

Кроме того, неодобрение жительницы Сатки вызвало и ложное, по ее мнению, определение жанра картины. Вскоре данную информацию подтвердили и антимонопольщики.

«В прокатном удостоверении, полученном УФАС, имеется аннотация к фильму, где сообщается, что «Матильда» – это драма. Сведений о том, что картина Алексея Учителя является историческим блокбастером, данный документ не содержит», – заявили в ведомстве.

Ко всему прочему, жительница Южного Урала указывает на недопустимость рекламной формулировки «Во всех кинотеатрах страны», поскольку некоторые кинотеатры публично отказались показывать скандальный фильм на своих экранах.

Напомним, фильм о романе наследника императорского престола Николая II c балериной Матильдой Кшесинской оскандалился еще задолго до выхода на экраны (премьера запланирована на 26 октября).

Сначала с критикой в адрес режиссера обрушилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, потребовав запретить фильм, «оскорбляющий память царя» и являющийся «угрозой национальной безопасности». Негативно к фильму отнеслись и представители РПЦ.

Вскоре возле офиса адвоката Алексея Учителя неизвестные сожгли две машины и разбросали листовки с надписями «За «Матильду» – гореть». Впоследствии кинотеатрам начали угрожать погромами, если они не откажутся от демонстрации фильма. Полиция возбудила уголовное дело по статье 179 УК РФ – «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». По подозрению в преступлении задержали лидера движения «Христианское государство – Святая Русь».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.09.17

Южноуральский губернатор поручил мэрам разработать долгосрочные планы благоустройства. / В Челябинске из градостроительных правил вычеркнули уплотнительную застройку. / После гибели трехлетнего ребенка, сбитого машиной в Златоусте, возбудили уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»