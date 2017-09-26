Челябинцы застряли в турецком аэропорту: рейс «ВИМ-Авиа» отложен на сутки

Челябинцы не могут вылететь из Анталии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского аэропорта, чартерный рейс компании «ВИМ-авиа» опаздывает с прилетом и вылетом почти на сутки. Согласно расписанию, челябинцы должны были вылететь на турецкий курорт сегодня в 00:05, однако из-за проблем перевозчика рейс отложили на 22 часа. Расчетное время вылета – 22 часа 45 минут.

Представители челябинского авиапредприятия уточнили, что полностью готовы к посадке борта из Анталии, однако о вылете чартера речи не идет.

По данным челябинцев, застрявших в Турции, часть пассажиров временно разместили в других отелях, некоторые остались ночевать в аэропорту.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о закрытии всех без исключения чартерных рейсов. В Ассоциации туроператоров (АТОР) посчитали, что это решение отразится на 100 тысячах российских туристов, обязательства по перевозке за рубеж которых взял на себя перевозчик. При этом туроператоры не имеют средств, чтобы повторно оплатить трансфер другим авиакомпаниям: по оценкам экспертов, на это потребуется не менее 10 миллионов долларов.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании «ВИМ-авиа» по факту хищения денежных средств пассажиров в особо крупном размере.

Следователи полагают, что сотрудники авиакомпании, зная о недостаточном количестве средств для закупки топлива, продолжали продавать авиабилеты на рейсы, выручив от их продажи более 1 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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