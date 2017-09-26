Срок – месяц: компанию ПКО «ЧелСИ» обязали застраховать недостроенные высотки

Суд обязал строительную компанию «Челябинск – Стройиндустрия» застраховать ответственность перед дольщиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, по иску прокурора Тракторозаводского района рассмотрено гражданское дело о возложении обязанности по исполнению требований федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

В частности, представитель надзорного ведомства потребовал обеспечить объекты строительства поручительством банка либо страхованием гражданской ответственности застройщика.

Речь идет о жилых помещениях, расположенных на улицах Ферганская, Самохина 1-я (стр.), Яблочная (стр.) в микрорайоне «Яблоневый».

Напомним, в марте текущего года в офис компании «ЧелСИ», принадлежащей семье вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова, нагрянули силовики. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств путем возврата НДС.

Немногим ранее «ЧелСИ» обвинили в нарушении прав дольщиков. Горожане, купившие жилье в микрорайоне «Яблоневый» устроили пикет под окнами Заксобрания Челябинской области, заявив, что застройщик в одностороннем порядке сдвинул сроки сдачи домов, оставив свыше 600 человек без жилья и страховых выплат.

По решению Сосновского районного суда на компанию возложена обязанность в 30-дневный срок застраховать объекты строительства. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Челябинск, Юлия Димова

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