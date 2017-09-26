На Южном Урале родилась девочка-богатырь

Жительница Челябинской области родила малышку-богатыря.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка весом 5 килограммов 200 граммов появилась на свете в роддоме Кыштыма.
По словам заведующей отделением, с начала года это первый случай рождения ребенка с крупным весом. Богатырша по имени Василина – первенец в семье жителей Верхнего Уфалея, сообщает «Кыштымский рабочий».
В настоящий момент маму с малышкой, имеющей не только богатырский вес, но и здоровье, уже выписали из роддома.
Несмотря на это, в ближайшее время новорожденной предстоит пройти ряд дополнительных обследований.
В медицинской практике нередки случаи, когда у крупных малышей обнаруживают различные патологии.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 26.09.17
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