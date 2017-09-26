На Южном Урале родилась девочка-богатырь

Жительница Челябинской области родила малышку-богатыря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка весом 5 килограммов 200 граммов появилась на свете в роддоме Кыштыма.

По словам заведующей отделением, с начала года это первый случай рождения ребенка с крупным весом. Богатырша по имени Василина – первенец в семье жителей Верхнего Уфалея, сообщает «Кыштымский рабочий».

В настоящий момент маму с малышкой, имеющей не только богатырский вес, но и здоровье, уже выписали из роддома.

Несмотря на это, в ближайшее время новорожденной предстоит пройти ряд дополнительных обследований.

В медицинской практике нередки случаи, когда у крупных малышей обнаруживают различные патологии.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.09.17

Южноуралец организовал подпольные прогулки на аэростате. / Срок – месяц: компанию ПКО «ЧелСИ» обязали застраховать недостроенные высотки. / Москва поддержит экспорт южноуральских аграриев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»