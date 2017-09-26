Отключай – не хочу: коммунальщики, на двое суток оставившие центр Челябинска без воды, заплатят 500 рублей штрафа

В Челябинске МУП, двое суток продержавшее горожан без воды, заплатит мизерный штраф.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, проведена проверка по жалобам потребителей об отсутствии холодного и горячего водоснабжения в жилых домах в квартале улиц Свободы, Евтеева, Цвиллинга, а также в общеобразовательной школе №58.

Установлено, что в 9 часов 23 августа МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в связи с проведением плановых работ на сетях прекратило подавать в квартиры воду.

Согласно жилищному законодательству, максимальный перерыв в подаче воды не должен превышать 4 часа единовременно либо суммарно 8 часов в течение месяца.

Между тем, вода в кранах жителей центра Челябинска появилась лишь в 10 часов 25 августа, в разы превысив допустимый лимит.

По итогам проверки в отношении должностного лица МУП «ПОВВ» – начальника СП «Горводопровод» возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ. По итогам рассмотрения нарушителю выписан штраф в 500 рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.09.17

На Южном Урале родилась девочка-богатырь. / Южноуралец организовал подпольные прогулки на аэростате. / Срок – месяц: компанию ПКО «ЧелСИ» обязали застраховать недостроенные высотки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»