Южноуральский завод заплатит 125 тысяч за сломанную ногу рабочего

В Челябинской области предприятие обязали выплатить компенсацию за травму рабочего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южноуральского городского суда, рассмотрен гражданский иск сотрудника Южноуральского арматурно-изоляторного завода к работодателю.

Установлено, что 12 сентября 2016 года, находясь на рабочем месте, мужчина занимался выгрузкой заготовок. В ходе выполнения работ контейнер с материалом рухнул рабочему на ногу. В результате у пострадавшего диагностировали закрытый перелом костей правой голени со смещением. Выписавшись из больницы, мужчина обратился в суд за компенсацией морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

В судебном заседании установлено, что стропы стальных цепей с крюками, удерживающие контейнер с заготовками, не имели предохранительных замков. Более того, заводчанин не был аттестован для работы с подвесным краном-балкой.

Ответчик иск признал частично, при этом отметил, что в момент ЧП рабочий находился между станком и контейнером, что запрещено инструкцией по охране труда. По мнению представителей завода, мужчина сломал ногу по собственной неосторожности, в связи с чем просили снизить денежную компенсацию до 10 тысяч рублей.

Суд, так и не установив в действиях рабочего грубой неосторожности, частично удовлетворил иск пострадавшего, взыскав с Южноуральского арматурно-изоляторного завода 125 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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