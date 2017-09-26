Едкий дым и запах гари: в Челябинск вернулись НМУ

В трех городах Челябинской области объявлен режим «черного неба».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления) с 19 часов сегодняшнего дня действует на территории областного центра. По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные условия 1 степени опасности продлятся как минимум сутки.

Кроме того, на 24 часа увеличена длительность особого экологического режима, накануне объявленного в Сатке и Коркино.

Отметим, только за прошедшие сутки челябинским экологам поступило более сотни жалоб на качество атмосферного воздуха. В большинстве о запахе гари и едком дыме сообщали жители Металлургического, Ленинского и Тракторозаводского районов.

К слову, 25 сентября в Челябинске не были объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Традиционно, в период действия НМУ муниципальным образованиям Челябинской области рекомендовано организовать работу по снижению промышленных выбросов в атмосферу. Южноуральцев просят не проводить работы, связанные с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Юлия Димова

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