В Челябинске внедорожник протаранил «скорую», есть погибшие

В Челябинске пожилой автомобилист врезался в машину скорой помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожная авария произошла накануне в 18 часов на перекрестке улиц Рылеева и Блюхера.

Мужчина за рулем Toyota RAV4 во время движения потерял сознание, в итоге неуправляемая иномарка врезалась в медицинский автомобиль.

На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи. Медики пытались реанимировать водителя внедорожника, однако спасти мужчину не удалось.

Согласно заключению экспертов, виновник ДТП скончался за несколько секунд до столкновения. О пострадавших в машине скорой не сообщается.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.09.17

27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Едкий дым и запах гари: в Челябинск вернулись НМУ. / Южноуральский завод заплатит 125 тысяч за сломанную ногу рабочего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»