Челябинцы снова не могут вылететь в Крым

Авиарейсы из Симферополя в Челябинск и обратно задерживаются почти на 10 часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно расписанию чартерный рейс ИН745 должен был приземлиться в Челябинске сегодня в 7 часов.

По данным сотрудников Центрального агентства воздушного сервиса, вылет самолета отложен по техническим причинам. Расчетное время прибытия воздушного судна из Симферополя – 27 сентября, 16:15.

В связи с опозданием крымского рейса также задерживается обратный вылет.

Согласно данным онлайн-табло челябинского аэропорта, вместо 08:15 самолет ИН 746 должен отправиться на полуостров сегодня в 17:15.

Напомним, накануне челябинские туристы на сутки застряли в турецком аэропорту из-за проблемного перевозчика «ВИМ-авиа». Потеряли день отдыха и пассажиры, ожидавшие вылета воздушного судна в Анталию.

К слову, компания Red Wings, как и «ВИМ-Авиа», по итогам августа попал в антирейтинг Росавиации по количеству задержек более 40 регулярных рейсов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.09.17

В Челябинске внедорожник протаранил «скорую», есть погибшие. / 27 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Едкий дым и запах гари: в Челябинск вернулись НМУ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»