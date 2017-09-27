Челябинцы снова не могут вылететь в Крым

Авиарейсы из Симферополя в Челябинск и обратно задерживаются почти на 10 часов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно расписанию чартерный рейс ИН745 должен был приземлиться в Челябинске сегодня в 7 часов.
По данным сотрудников Центрального агентства воздушного сервиса, вылет самолета отложен по техническим причинам. Расчетное время прибытия воздушного судна из Симферополя – 27 сентября, 16:15.
В связи с опозданием крымского рейса также задерживается обратный вылет.
Согласно данным онлайн-табло челябинского аэропорта, вместо 08:15 самолет ИН 746 должен отправиться на полуостров сегодня в 17:15.
Напомним, накануне челябинские туристы на сутки застряли в турецком аэропорту из-за проблемного перевозчика «ВИМ-авиа». Потеряли день отдыха и пассажиры, ожидавшие вылета воздушного судна в Анталию.
К слову, компания Red Wings, как и «ВИМ-Авиа», по итогам августа попал в антирейтинг Росавиации по количеству задержек более 40 регулярных рейсов.
Челябинск, Юлия Димова
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