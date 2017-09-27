На Южном Урале женщину укусила гадюка

В Челябинской области на садовода набросилась ядовитая змея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в садовом товариществе Кыштыма. Женщина собирала ягоды и не заметила притаившуюся в кустах гадюку. Змея набросилась на дачницу и ужалила ее в руку. Место укуса мгновенно распухло, женщина вызвала скорую.

В центральной городской больнице пострадавшей ввели сыворотку от змеиного яда и отправили в стационар, пишет «Кыштымский рабочий.

Напомним, аналогичный случай произошел в Кыштыме в начале сентября в садовом товариществе «Березка». Выходя из машины, женщина наступила на проползавшую мимо гадюку. Неосторожность едва не стоила горожанке жизни: с сильной аллергической реакцией пострадавшую доставили в реанимацию.

Медики отмечают, что случаи змеиных укусов в конце сентября на Южном Урале встречаются крайне редко». Как правило, в это время гадюки впадают в спячку.

Челябинск, Юлия Димова

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