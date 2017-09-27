На Южном Урале станет на один профессиональный театр больше

В Челябинской области открывается еще один профессиональный театр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции организаторов и участников «Уральского театрального форума 2017» заявил замминистра культуры Григорий Цукерман.

В каком именно городе начнет работу новый театр на 300 зрителей, чиновник уточнять не стал, решив до последнего сохранить интригу. Вместе с тем, сообщил, что этот вопрос был решен на встрече губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с «главой одного из округов».

По всей вероятности, речь идет об открытии театра в Народном доме Кыштыма, построенном для организации досуга рабочих и служащих Демидовского чугунолитейного завода еще в 1913 году. До 1948 года в здании действовал профессиональный драматический театр. Впоследствии Народный дом переименовали в ДК имени Горького, однако затем творческие коллективы переехали в другое здание: аварийной постройке требовался срочный ремонт.

Напомним, работы по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения были начаты в 2007 году, но уже спустя год проект заморозили из-за нехватки финансирования. Работы продолжили уже при действующем губернаторе Челябинской области Борисе Дубровском. В прошлом месяце на окончание ремонта памятника архитектуры из регионального бюджета было направлено 45 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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