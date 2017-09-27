В эфире «Первого» высмеяли челябинское ноу-хау для связи с чиновниками

Ивана Урганта позабавил новый способ общения челябинцев с чиновниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею южноуральского урбаниста, задумавшего создать мессенджер для переписки с властями, обсудили в очередном выпуске развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Общественная палата Челябинской области займется разработкой мобильного приложения, через которое горожане смогут подать жалобу чиновникам или выразить благодарность, что гораздо чаще», – заявил в эфире программы Иван Ургант. Его соведущий Дмитрий Хрусталев предположил, что, если такое приложение выйдет, чиновники будут сидеть в нем круглыми сутками и вообще перестанут работать. В ответ на критику коллеги Ургант заявил, что это социально-значимый проект и, наверняка, чиновники уже придумали статусы для своих аккаунтов: «Меня легко выбрать, тяжело понять и невозможно прокормить».

Далее ведущий приводит пример переписки чиновника с горожанином.

Напомним, городское приложение с простейшим интерфейсом общественники предложили запустить для структурирования обращений горожан к чиновникам. По данным представителей общественной палаты региона, зачастую по одному и тому же вопросу в мэрию поступают десятки и даже сотни жалоб, на каждое обращение жителей чиновникам надо дать письменный ответ. Мобильное приложение упростит эту работу, однако над его функционалом специалистам еще предстоит потрудиться.

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