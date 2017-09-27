Пропавших южноуральцев нашли мертвыми в Краснодарском крае

На Кубани нашли тела пропавших жителей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», машина с трупами двух приятелей была обнаружена на трассе в Абинском районе Краснодарского края 26 сентября.

Известно, что один из мужчин, 32-летний магнитогорец, работал электромонтером в местном оздоровительном лагере «Умка», другой, 33 лет, трудился в автотранспортном управлении.

11 сентября друзья детства сели в поезд и уехали на Кубань, не предупредив об этом близких.

Родственники пропавших обратились в полицию. Вскоре выяснилось, что перед отъездом мужчины написали заявления об увольнении по собственному желанию. Кроме того, один из них взял порядка 250 тысяч рублей, вероятно, чтобы отдохнуть на море. Накануне смерти друзья арендовали автомобиль Daewoo Nexia в Краснодаре. «Как я понял, они отравились выхлопными газами. Судя по соцсетям, это произошло вечером 24 сентября. Саша в тот день выкладывал фотографии на своей страничке. Когда ребята пропали, они меня заблокировали в друзьях, чтобы я им не мог писать», – цитирует «Верстов.Инфо» общего знакомого погибших.

По факту гибели двух южноуральцев проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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