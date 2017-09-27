Юные гандболисты отравились после поездки в Челябинск

Участников уральской лиги гандбола сняли с поезда из-за плохого самочувствия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, массовое отравление 11-летних спортсменов зафиксировали в поезде №191 «Челябинск – Санкт-Петербург». В минувшее воскресенье команда спортсменов (19 детей и 1 взрослый) возвращалась с соревнований, проходивших в южноуральской столице.

В пути пятеро мальчишек резко почувствовали себя плохо, о чем сообщили тренеру. В результате на станции в Екатеринбурге спортсменов сняли с поезда и передали ожидавшим на вокзале медикам. Врачи диагностировали у детей токсико-инфекционное отравление.

По факту массового отравления несовершеннолетних Следственный комитет организовал проверку. Кроме того, к расследованию инцидента подключились транспортные прокуроры Свердловской, Пермской и Челябинской областей. В ближайшее время правоохранители выяснят, соблюдалось ли законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей.

Челябинск, Юлия Димова

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