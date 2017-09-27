Контрактник, убивший в Челябинске пьяного сослуживца, отделался штрафом

Гарнизонный военный суд Челябинска смягчил приговор военнослужащему, виновному в гибели сослуживца.

Как уже сообщал РИА «Новый День», трагедия произошла в сентябре 2016 года в центре Челябинска, недалеко от учебной части по подготовке военных водителей.

По данным следователей, отмечая День танкистов, двое военнослужащих контрактной службы поссорились, в результате чего один из них ударил другого кулаком по лицу, от чего тот упал и сильно ушибся виском. Впоследствии пострадавшего сержанта доставили в больницу, где он на следующий день скончался.

Суд признал нападавшего виновным в гибели военнослужащего и назначил ему наказание в виде 1,5 лет ограничения по службе.

Данное решение оспорил начальник учебного центра, заявив, что осужденный уже уволился со службы, сообщил челябинский правозащитник Алексей Ковалев. В результате суд изменил молодому человеку наказание, приговорив его к штрафу в размере 10 тысяч рублей в доход государству.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.09.17

Юные гандболисты отравились после поездки в Челябинск. / Пропавших южноуральцев нашли мертвыми в Краснодарском крае. / В эфире «Первого» высмеяли челябинское ноу-хау для связи с чиновниками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»