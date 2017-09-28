Крупный пожар охватил челябинский завод

В Челябинске полсотни пожарных тушили возгорание в промышленной зоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре на территории Челябинского завода гранитных изделий по улице Автодорожной поступило сегодня в 7 часов 37 минут. К моменту приезда огнеборцев огонь полыхал в подсобных помещениях на втором этаже отдельно стоящего здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Спустя полчаса возгорание ликвидировали. В результате происшествия уничтожены вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

В настоящий момент устанавливаются причины ЧП, на месте работают дознаватели.

Челябинск, Юлия Димова

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