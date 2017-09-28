Хозяин – барин: директора челябинской спортшколы уволили после скандала с оптимизацией

Администрация Челябинска расторгла договор с руководителем детско-юношеской школы «Атлет».

Как сообщил РИА «Новый День» директор спортшколы Сергей Цыкунков, об увольнении со 2 октября он узнал в минувший вторник от начальника управления по физкультуре, спорту и туризму Евгения Иванова. «Меня пригласили в мэрию и без объяснения причин уволили по статье 278 ТК РФ, согласно которой учредитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке», – отметил директор «Атлета», добавив, что будет оспаривать решение чиновников в судебном порядке.

Напомним, Сергей Цыкунков вопреки решению городских властей, задумавших «оптимизировать» муниципальные детские спортивные учреждения Челябинска, отказался передавать имущество ДЮСШ в оперативное управление МУ «Спортивный город», за что уже был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Не захотели сотрудничать с властями и частные инвесторы, разместившие тренажеры в спортивных залах на улицах Карла Либкнехта и Сони Кривой. В середине сентября один из предпринимателей расторг с «Атлетом» договор и вывез оборудование, оставив воспитанников муниципального учреждения заниматься в пустом зале. В начале текущей недели забрать спортивные тренажеры решил и второй инвестор, сотрудничавший со школой последние 10 лет.

«Администрация Челябинска показала, кто в доме хозяин, так и не рассмотрев альтернативные варианты оптимизации муниципальных учреждений и не сев с нами за стол переговоров», – возмущается Цыкунков. Уволенный директор «Атлета» отметил, что городские чиновники добились, чего хотели: пустые готовые помещения в центре города остаются в их полном распоряжении. Будет ли и дальше существовать муниципальная школа с 40-летней историей, объединившая все виды силовых единоборств, в том числе олимпийский вид спорта – тяжелую атлетику, большой вопрос.

По данным Цикункова, из-за нехватки тренажеров спортивные занятия в двух залах детско-юношеской школы в ближайшее время остановятся на неопределенный срок. Чтобы укомплектовать залы оборудованием, «Спортивному городу» потребуется не один миллион. Где муниципальная структура отыщет деньги, и каковы реальные цели организаторов непрозрачной оптимизации, покажет время.

Челябинск, Юлия Димова

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