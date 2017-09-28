Южноуральского инвалида, поджегшего подружку, наказали условно

Жителю Бакала, превратившему возлюбленную в факел, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Саткинского городского суда, преступление произошло в апреле 2017 года в одной из квартир Бакала.

Мужчина, распивая спиртное, поругался с сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил горючую жидкость и с ног до головы облил ею обидчицу. Затем поднес спичку, в результате чего на женщине загорелась одежда, а затем и кожа. В итоге горожанка получила термические ожоги 3 степени грудной клетки, шеи, живота, правой кисти и правого плеча. Площадь поражения составила 12% тела.

Осознав, что натворил, поджигатель вызвал пострадавшей скорую помощь. Впоследствии мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По ходатайству подсудимого суд рассматривал дело в особом порядке.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность виновного (судим, является инвалидом 3 группы с детства бессрочно, положительно характеризуется по месту жительства со стороны соседей).

Южноуральца приговорили к 2 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Челябинск, Юлия Димова

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