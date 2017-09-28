Гимн России «ожил» на страницах рельефных книг для детей

Юные челябинцы со слабым зрением получили подарок от «МегаФона» и фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».

Более 500 челябинских детей с нарушениями зрения познакомятся с произведениями русских авторов. Специализированные учреждения города получили комплекты книг, которые разработаны с учетом особенностей слабовидящих детей.

Персонажи со страниц изданий об истории России и сборника стихотворений «Бородино» оживут для воспитанников специальной (коррекционной) школы №127, общественной организации «Развития паралимпийского спорта «Метеор» и читателей Областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых.

«Пополнение фонда новой литературой имеет большое значение для наших маленьких читателей. В нашей библиотеке есть различные книги рельефно-точечного, рельефно-графического и укрупнённого шрифтов, «говорящие» книги в цифровом формате, а также книга «сказка вслух», которая читает сама, но всегда приятно, когда появляется новая литература», – рассказала директор Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых Марина Кочутина.

В состав комплекта, выпущенного «МегаФоном» и благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», входят книги «Наша древняя столица» автора Натальи Кончаловской, «Гимн России в детских рисунках», сборник стихов «Бородино» и «Зверинец» Бориса Пастернака. К ним прилагаются тематические буклеты с фигурками для игр и музыкальные диски. Авторы книг приложили все усилия для того, чтобы стимулировать остаточное зрение у слабовидящих детей.

«Рельефные книги уже по достоинству оценили в Перми, Кирове, Республике Коми, теперь и челябинские ребята с нарушениями зрения познакомятся с новыми произведениями, – говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» в Челябинске Анна Козлова. – В Челябинской области мы помогаем воплощать в жизнь мечты воспитанников детских домов: на территории школы-интерната № 9 построена хоккейная коробка для юных спортсменов, более 100 ребят, оставшихся без попечения родителей, приняли участие в отборочном этапе всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя».

Кроме этого, в прошлом году «МегаФон» и Челябинская областная библиотека для слабовидящих и слепых организовали показ фильма с тифлокомментариями для слабовидящих детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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