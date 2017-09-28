Южноуралец, похитивший пристава, избежал тюрьмы

Житель Челябинской области, угрожавший приставу убийством, отделался штрафом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, инцидент произошел в августе 2016 года в Чебаркуле. Приставы в рамках исполнительного производства намеревались арестовать автомобиль молодого человека, задолжавшего банку порядка 600 тысяч рублей. Получив информацию, что разыскиваемый Volkswagen Polo находится на парковке во дворе многоквартирного дома, приставы выехали по данному адресу.

Возле иномарки их встретил молодой человек, представившийся «Кирюхой». Парень с ходу заявил, что не является хозяином машины, мол, документы на авто остались в Челябинске, там же находится и владелец иномарки, в связи с чем отказался передавать автомобиль. Затем судебный исполнитель решил заглянуть в салон автомобиля для его осмотра. В этот момент мужчина силком запихнул женщину в машину, та ударилась головой и ногой, сам пробрался на водительское сиденье и повернул ключ зажигания. Второй пристав пыталась вызволить коллегу из машины, в ответ похититель толкнул женщину под колеса автомобиля и рванул с места. Упавшая чудом избежала травм.

В свою очередь, оставшаяся в машине пристав пыталась убедить водителя, чтобы он ее отпустил. На это разгневанный мужчина предложил пассажирке выпрыгнуть из салона на ходу, а затем и вовсе грозился убить.

Освободить пленницу водитель решил лишь после того, как выехал из города. Оставшись на трассе, пострадавшая позвонила коллегам, а затем отправилась в медучреждение, чтобы зафиксировать ушибы. Впоследствии судебный исполнитель сообщила о случившемся в полицию, в городе был объявлен план «Перехват».

Нарушителя задержали, возбудив против него уголовное дело по части 3 статьи 296 УК РФ – «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования». Однако реального срока похититель избежал.

Чебаркульский городской суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя в связи с назначением ему судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Если штраф не будет уплачен в установленный срок, пристав вправе направить в суд представление об отмене указанной меры уголовно-правового характера и вновь привлечь нарушителя к уголовной ответственности.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.09.17

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