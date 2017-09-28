Газификация под ключ за один день: как режим ЧС помог чиновникам Златоуста в антиконкурентном сговоре

Администрацию Златоуста уличили в нарушении закона о защите конкуренции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинское УФАС рассматривает дело в отношении муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство», заключившего контракты без проведения конкурсных процедур на газификацию поселков Закаменский и Чапаевский.

Необходимость подписания договора с ООО «Златоустгазстрой» местные власти объяснили чрезвычайной ситуацией для объектов социальной сферы. Якобы, два детских сада и одна школа в отопительный сезон могли остаться без тепла, в связи с чем надо было срочно газифицировать весь частный сектор. Однако антимонопольный орган полагает, что так называемая чрезвычайная ситуация была создана искусственно. «Перед самым началом отопительного сезона объекты социальной сферы специально отключились от сетей муниципального предприятия», – рассказывает замруководителя УФАС Наталья Сапрыкина.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что не так давно для двух детских садов и школы на деньги инвесторов были построены газовые блочные котельные. При этом газовые трубы между образовательными учреждениями и теплоисточниками проложены не были, а значит соцучреждения фактически не могли отапливаться. Впоследствии администрация Златоуста направила из бюджета более 100 миллионов рублей на строительство сетей к частным котельным, а заодно был газифицирован весь частный сектор.

Отметим, в ходе рассмотрения дела об антиконкурентном сговоре между городской администрацией, МКУ «Капитальное строительство» и ООО «Златоустгазстрой» всплыли и другие любопытные факты. «Во-первых, мы так и не обнаружили проекта строительства газовых сетей, – поясняет Сапрыкина. – Что еще интересно, 14 октября 2016 года было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в златоустовских поселках, но уже 17 октября оно было отменено. В тот же день был заключен контракт с исполнителем заказа и в этот же день были сданы все работы».

Расходованием бюджетных средств на газификацию в Златоусте уже заинтересовалось главное контрольное управление Челябинской области. На вопрос журналистов, намерен ли УФАС обратиться с материалами проверки в следственные органы, Наталья Сапрыкина ответила, что по имеющимся у нее данным, «правоохранители там уже работают».

Челябинск, Юлия Димова

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