Челябинские власти отдали благоустройство дворов на откуп управляющим компаниям

Чиновников администрации заподозрили в нецелесообразном расходовании бюджетных денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», факты нарушения антимонопольного законодательства всплыли после обращения группы челябинцев, сообщивших о демонтаже волейбольной площадки в центре города. Заявители пояснили, что на месте, где они тренировались, внезапно появилась площадка для занятий воркаутом.

В ходе проверки жалобы выяснилось, что уличный комплекс был установлен в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год», финансируемой, в том числе, из федерального бюджета.

Для выбора конкретных дворов и общественных мест, подлежащих благоустройству, администрация Челябинска минувшей весной утвердила порядок предоставления субсидий. Чтобы попасть в специальный перечень, объекты должен рассмотреть общественный совет при администрации. Затем список передают в управление ЖКХ, лишь после этого администрация включает заявителей в муниципальную программу. На деле же все происходит иначе.

По факту деньги из бюджета получили управляющие компании, закрепленные за выбранными домами, пояснила замруководителя Челябинского УФАС Наталья Сапрыкина, отметив, что никакого конкурсного отбора между исполнителями заказа не было. Отметим, субсидии одобрили всем без исключения обслуживающим организациям. При этом утвержденный мэрией Челябинска порядок предоставления бюджетных средств гласит, что деньги нельзя получить, если у компании имеется хотя бы одна копейка задолженности в бюджет, что трудно представить в отношении челябинских УК. Кроме того, неизвестно, как обслуживающие организации распорядились полученными бюджетными средствами: привлекали ли сторонние организации, все делали сами или вообще не делали. Впрочем, пока говорить о каких-то злоупотреблениях со стороны чиновников рано.

«Пока мы усматриваем в действиях администрации возможные признаки нарушения закона о защите конкуренции, – добавляет Наталья Сапрыкина. – Нам известно, что ряд муниципальных образований Челябинской области размещали во дворах лавочки, качели и карусели посредством проведения торгов, чего мэрия Челябинска делать не пожелала».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.09.17

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