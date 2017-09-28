Магнитогорская школьница пропала при странных обстоятельствах

В Магнитогорске разыскивают девочку-подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисковом отряде «Легион-Спас», 15-летняя Наталья ушла из дома по улице Красноармейской накануне в 16:30, больше о ней ничего неизвестно.

По словам матери, перед выходом на улицу дочь оставила телефон в квартире, близких о прогулке не предупреждала.

Родственники уже обратились за помощью в полицию, также к поискам привлекли волонтеров. Известно, что ранее пропавшая из дома не уходила, в семье характеризуется как спокойный, уравновешенный ребенок.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, волосы длинные, глаза каре-зеленого цвета. Была одета в синий пуховик чуть ниже бедра, синие джинсы, черные кеды. С собой был черный рюкзак.

Отметим, пару часов назад волонтерам поступило сообщение о том, что сегодня с утра похожую девушку видели в компании другой светловолосой школьницы в районе гостиного двора возле магазина «Ашан». В настоящий момент родственники пропавшей совместно с волонтерами прочесывают близлежащую к гипермаркету территорию.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефону +7 908 053 31 26 (Мария) либо 02.

Челябинск, Юлия Димова

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