«А нам что с детьми – замерзать?»: школы и детсады Копейска лишили отопления

Жители Копейска сообщили о срыве отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о начале отопительного периода городская администрация сообщила еще 26 сентября. По данным чиновников, в жилых домах и административных зданиях отопление пообещали включать поэтапно, объекты социальной сферы обеспечить теплом в первую очередь. Однако в реальности все вышло с точностью до наоборот.

В тот же день на страницах соцсетей стали появляться сообщения о замерзающих в Копейске детсадовцах и школьниках. В частности, горожане сообщали об отсутствии отопления в школе №44, в филиале школы №43 и в других образовательных учреждениях.

«Газовая служба города Копейска прекратила подачу газа к котельной №5 и котельной №3, так как новое предприятие не заключило договор. А предприятие «Тепло и сервис» уже не существует», – написал местный житель на странице сообщества «Подслушано Копейск». «А нам что с детьми – замерзать?» – в ответ возмутилась горожанка.

В мэрии уточнили, что ООО «Тепло и сервис», обслуживавшая несколько котельных, в том числе, подающих тепло в детские сады и школы, ушла с рынка 22 сентября. При этом обслуживающая организация «забыла» погасить 30-миллионный долг перед поставщиком газа. В результате «Новатэк» поставил заглушки на трубы, лишив тепла около десятка детских образовательных учреждений.

В настоящий момент ситуацию с замерзающими детсадами и школами отслеживает прокуратура.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.09.17

В Челябинске начал работу Южно-Уральский гражданский форум. / Сотрудники магнитогорского детдома присвоили почти два с половиной миллиона рублей. / Магнитогорская школьница пропала при странных обстоятельствах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»