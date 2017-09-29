Южноуральский солдат бесследно пропал по дороге со службы

Военнослужащий из Магнитогорска бесследно изсчез, возвращаясь домой.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисковом отряде «Легион-Спас», последний раз 24-летний южноуралец выходил на связь 12 августа из поезда во Владивостоке, где проходил службу по контракту. До сих пор его местонахождение не установлено. Родственники солдата обратились в полицию. К поискам присоединились волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, крепкого телосложения, темно-русые волосы, может носить очки, имеет татуировку (кельтский крест в виде костра) на правой руке от запястья до сгиба локтя.

Всем, кто располагает информацией о пропавшем контрактнике, просят сообщать по телефону +7 908 053 31 26 (Мария) либо по номеру 02.

Челябинск, Юлия Димова

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