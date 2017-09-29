«Отказывалась пить молоко»: в Копейске уголовник до полусмерти избил младенца

Прокуратура Копейска признала законным возбуждение уголовного дела по факту избиения 11-месячной девочки.

Как сообщила РИА «Новый День» зампрокурора Копейска Жанна Синдянкина, преступление произошло 27 сентября в центре города. Молодая мать вместе с подругой и сожителем распивали в квартире пиво и алкогольные коктейли.

Поздно вечером женщины решили прогуляться, оставив ребенка с приятелем. Спустя какое-то время малышка заплакала, мужчина пытался напоить ее молоком, но она отказывалась.

Тогда сожитель стал запихивать бутылочку ей в рот через силу, чем вызвал у ребенка истерику.

В ответ на громкий плач мужчина несколько раз ударил малышку по голове, отчего у нее потекла кровь.

Вскоре в квартиру вернулась подруга матери девочки. Увидев окровавленного ребенка, женщина вызвала «скорую» и позвонила приятельнице. Пострадавшую госпитализировали.

«В настоящий момент малышка находится на лечении в челябинской областной больнице. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы щеки и уха», – рассказала зампрокурора, добавив, что девочку готовят к операции.

На следующий день на мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, находящемуся в беспомощном состоянии». Отметим, ранее подозреваемый уже был судим: в 2012 году до смерти избил человека.

Из колонии южноуралец освободился в июне этого года по УДО, сразу познакомился с 21-летней копейчанкой и переехал к ней жить. Истязателя ребенка отправили в изолятор временного содержания.

Сегодня по ходатайству следователя Копейский городской суд примет решение об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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