В Озерске пожилого педагога задержали за совращение школьниц

В Озерске педагога дворца творчества заподозрили в приставаниях к детям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, 63-летнему сотруднику муниципального Дворца творчества детей и молодежи вменяют развратные действия в отношении троих несовершеннолетних (часть 3 статьи 135 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре текущего года педагог пробрался в кружок для девочек и стал приставать к школьницам в возрасте от 13 до 15 лет. Девочки сообщили обо всем родителям. Те написали заявление в полицию. На днях подозреваемого в педофилии задержали и отправили в ИВС.

В настоящий момент проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, решается вопрос о заключении педагога под стражу и предъявлении ему обвинения.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для их устранения и профилактики подобных деяний будет внесено представление», – говорится в сообщении СК. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством регионального следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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