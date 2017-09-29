Страдают дети: в Карталах не могут запустить центральную котельную

Школы и детсады Карталинского района с приходом холодов остались без тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы возникли с подачей тепловой энергии от центральной котельной Карталов, отапливающей жилые дома и объекты социальной сферы. По данным районного управления образования, до сих пор не включены батареи в школах №17 и №45, а также в детских садах №82, №48 и №2.

Из-за проведений уроков в неотапливаемых помещениях повысилась заболеваемость школьников простудными инфекциями. Родители дошколят и вовсе отказываются от посещений, не желая водить детей в холодные группы.

По данным оператора, обслуживающего центральную котельной, запустить тепловое оборудование не получается из-за утечки воды из системы отопления. «Котельная готова к подаче тепла на 100%. Но распоряжение главы района о начале отопительного сезона сорвано. Причина: не могут создать нужное давление в теплотрассе, которое позволило бы включить котлы», – цитирует «Карталинская новь» замглавы района по вопросам ЖКХ Сергея Ломовцева.

В настоящий момент специалисты пытаются отыскать брешь в системе отопления, чтобы устранить утечку воды.

Проблемы с теплоснабжением возникли также в Мичуринском и Еленинском поселениях. Жители первого населенного пункта страдают из-за отсутствия газовых приборов учета. Тепло селянам обещают дать со дня на день. Сложнее дела обстоят в Еленинском. Долг местного коммунального предприятия перед поставщиками газа составил более миллиона рублей, в связи с чем газовики не дают разрешения на «розжиг» котлов.

Напомним, под угрозой срыва оказался и отопительный сезон в Копейске. Накануне стало известно, что более десятка детсадов и школ остались без тепла из-за смены оператора двух котельных. При этом ООО «Тепло и сервис», обслуживавшее жилфонд и объекты социальной сферы, оставило после себя 30-миллионный долг перед «Новатэком». Ситуацией с теплоснабжением в Копейске уже заинтересовалась прокуратура, в настоящий момент организована проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 29.09.17

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